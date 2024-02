Edi Rama vizitë zyrtare në Turqi, pritet me nderime të larta nga Erdogan Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, pritet me nderime të larta shtetërore nga Turqia. Jashtë në Pallatin Presidencial, Presidenti truk, Rejep Taip Erdogan, e priti Kryeministrin Rama me nderimet më të larta shtetërore. Me mbërritjen e dy liderëve në rastin e ceremonisë, u luajtën himnet kombëtare të Turqisë dhe Shqipërisë dhe kryeministri Rama inspektoi gardën e…