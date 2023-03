Edi Rama u reagon Kombeve të Bashkuara: S’është marrëveshje mes Prishtinës e Beogradit, po Kosovës dhe Serbisë

Kjo ka ngjallur reagimin e kryeministrit shqiptar, Edi Rama, që përmes një cicërime në rrjetin social “Twitter”, shprehu indinjatën e tij me një apostrofim të tillë, përcjell lajmi.net.

Ai ka pyetur nëse kjo është një lapsuz apo gabim serioz, ndërsa ka thënë se do të ishte e prapranueshme nëse Sekretari Gjeneral i Kombeve të Bashkuara do ta përdorte këtë emërtim qëllimisht.

Në fund fare ai kërkoi edhe sqarime lidhur me këtë “huqje” të Kombeve të Bashkuara.

‘Belgrade and Pristina’?! A serious mistake or a lapse? The official name of it is ‘The Agreement on the Path to Normalization between Kosovo and Serbia’, and it would be unacceptable if the SG did not use this proper name deliberately. Please provide clarification promptly. pic.twitter.com/n48UMyklS1

