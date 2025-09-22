Edi Rama tallet me Gjykatën Speciale: Ej medet vajmedet drejtësia ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama nga dita e parë është shprehur kundër Gjykatës Speciale. Ai tani ka nisur edhe të tallet me këtë gjykatë. Rama ka publikuar një video të një dëshmitarit kundër krerëve të UÇK-së, e i cili para turpit gjykues e pranon se ka vjedhur gjatë kohës së luftës. “Ej medet vajmedet drejtësia…

22/09/2025 21:47

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama nga dita e parë është shprehur kundër Gjykatës Speciale.

Ai tani ka nisur edhe të tallet me këtë gjykatë.

Rama ka publikuar një video të një dëshmitarit kundër krerëve të UÇK-së, e i cili para turpit gjykues e pranon se ka vjedhur gjatë kohës së luftës.

“Ej medet vajmedet drejtësia ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit…”, ka qenë përshkrimi që Rama i ka bërë kësaj videoje. 

