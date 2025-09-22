Edi Rama tallet me Gjykatën Speciale: Ej medet vajmedet drejtësia ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama nga dita e parë është shprehur kundër Gjykatës Speciale.
Ai tani ka nisur edhe të tallet me këtë gjykatë.
Rama ka publikuar një video të një dëshmitarit kundër krerëve të UÇK-së, e i cili para turpit gjykues e pranon se ka vjedhur gjatë kohës së luftës.
“Ej medet vajmedet drejtësia ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit…”, ka qenë përshkrimi që Rama i ka bërë kësaj videoje.