​Edi Rama takohet sot me sekretarin e NATO-s në Bruksel

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, do të presë sot (e mërkurë) në takim kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, në selinë e NATO-s, në Bruksel. Kështu thuhet në një njoftim të NATO-s, ku theksohet se Rutte dhe Rama do të kenë konferencë për media në orën 09:00. Ndërkohë, mediat e akredituara duhet të jenë…

Lajme

17/09/2025 08:36

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, do të presë sot (e mërkurë) në takim kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, në selinë e NATO-s, në Bruksel.

Kështu thuhet në një njoftim të NATO-s, ku theksohet se Rutte dhe Rama do të kenë konferencë për media në orën 09:00. Ndërkohë, mediat e akredituara duhet të jenë para sallës së konferencave në orën 08:30.

Deklaratat për shtyp do të transmetohen drejtpërdrejt në faqen e internetit të NATO-s dhe në X @NATOPress.

Lajme të fundit

​James Rubin dëshmon edhe sot në Hagë- dita e tretë me radhë

E turpshme: Shpejtim Bulliqi, i kërkon Ekrem Hysenit...

Dëshmia e Rubin, Deda: ShBA-të nuk lejojnë që angazhimi i tyre të njolloset

Ish-ndihmës sekretari amerikan i shtetit, James Rubin vazhdon...