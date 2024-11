Edi Rama sot takon shqiptarët e Londrës: Në rrugën drejt Shqipërisë 2030 Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, sot do të zhvillojë një takim me shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Britaninë e Madhe. Ky aktivitet është vijim i turit të bashkëbisedimit me diasporën. Rama do t’i mikpresë shqiptarët në Londër në sallën “Cooper Box Arena”, e cila ka një kapacitet prej 8 mijë vendesh. “Mirëmëngjes dhe me…