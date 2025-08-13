Edi Rama publikon pamjet e 14 personave për zjarrvënie: 10 prej tyre janë arrestuar

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit, strukturat e policisë kanë identifikuar 14 autorë të zjarrvënieve. Sipas Ramës, 10 nga autorët janë arrestuar, kurse katër të tjerë janë proceduar penalisht. “Forca Kombëtare e Sigurisë, Shqiponjat, Patrullat e Përgjithshme dhe Forcat Operacionale janë në terren, duke ndihmuar në…

13/08/2025 17:15

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit, strukturat e policisë kanë identifikuar 14 autorë të zjarrvënieve.

Sipas Ramës, 10 nga autorët janë arrestuar, kurse katër të tjerë janë proceduar penalisht.

“Forca Kombëtare e Sigurisë, Shqiponjat, Patrullat e Përgjithshme dhe Forcat Operacionale janë në terren, duke ndihmuar në evakuimin e banorëve dhe mbështetur Emergjencat Civile e Zjarrfikësit për shuarjen e flakëve”, shkroi Rama.

Dje një person ka vdekur kurse tetë të tjerë janë lënduar nga zjarret që kanë përfshirë shtatë fshatra në Gramsh.

