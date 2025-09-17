Edi Rama publikon pamje të prishjes së terasave në Shëngjin

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka publikuar një video nga Shëngjini. Atje, shihet duke i prishur terasat e pa leje dhe që pengojnë qarkullimin e qytetarëve në trotuare, shkruan lajmi.net. “Ecim, pa ndalim”, shkroi Rama në postimin e tij. Aksione të tilla ka pasur në qytete të ndryshme të Shqipërisë./lajmi.net/

17/09/2025 12:02

