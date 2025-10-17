Edi Rama publikon foto mahnitëse nga protesta në Tiranë: LIRI KA EMËR

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka ndarë në rrjetet sociale një foto nga protestat e fundit në Tiranë, ku qytetarët dolën në rrugë për të kërkuar drejtësi për ish-krerët dhe ish-luftëtarët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë. Në fotografinë e publikuar, duket qartë statuja e Skënderbeut, ndërsa Rama e ka shoqëruar me një mbishkrim…

Lajme

17/10/2025 18:45

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka ndarë në rrjetet sociale një foto nga protestat e fundit në Tiranë, ku qytetarët dolën në rrugë për të kërkuar drejtësi për ish-krerët dhe ish-luftëtarët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë.

Në fotografinë e publikuar, duket qartë statuja e Skënderbeut, ndërsa Rama e ka shoqëruar me një mbishkrim simbolik:

“L🇦🇱I🦅R🇽🇰I🦅A🇦🇱ka🇽🇰E🦅M🇦🇱Ë🦅R🇽🇰”, një mesazh që duket të bashkojë identitetin shqiptar dhe atë kosovar, transmeton lajmi.net.

Ky postim ka marrë vëmendje të madhe në rrjetet sociale, duke nxitur komentet dhe reagimet e qytetarëve që kanë marrë pjesë në protestë, si dhe nga ata që mbështesin kauzën për drejtësi.

Fotografia e Skënderbeut në sfond simbolizon unitetin kombëtar dhe traditën e përjetshme të rezistencës shqiptare./lajmi.net/

