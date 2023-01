Edi Rama pritet të marrë pjesë në Forumin Ekonomik të Davosit Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama pritet të niset për në Davos javën e ardhme, ku do të marrë pjesë në Forumin Ekonomik që do të mbahet atje në datat 16 deri më 20 janar 2023. Mësohet se, i pranishëm në këtë takim do të jetë edhe Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, ndërsa pritet edhe konfirmimi…