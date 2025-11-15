Edi Rama, pas fitores së Kosovës, publikon shqiponjën me dy krena pranë Kupës së Botës

15/11/2025 23:11

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka reaguar i lumtur për fitoren historike të Kosovës.

Rama ka publikuar një shqiponjë me dy krena, duke mbajtur flamurin e Shqipërisë dhe të Kosovës dhe përball saj qëndron Kupa e Botës, transmeton lajmi.net.

Me këtë fotografi, Rama aludon se dy shtetet shqiptare po shkojnë drejt Botërorit që mbahet vitin e ardhshëm.

Kosova dhe Shqipëria, të dyjat janë kualifikuar për fazën “Play Off” të kualifikimit në Botëror./lajmi.net/

