Edi Rama njofton për mbledhjen inauguruese të Bordit të Paqes – Foto familjare në Washington
Kryetari i Edi Rama, ka publikuar një postim nga Washington, ku tregon momentin e mbledhjes inauguruese të Bordit të Paqes, duke ndarë një foto familjare me anëtarët e bordit. Në postim, Rama e shoqëron me emoji që simbolizojnë paqen dhe bashkëpunimin ndërkombëtar, duke theksuar rëndësinë e këtij aktiviteti për forcimin e dialogut dhe partneritetit global.
