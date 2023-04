Edi Rama niset drejt Anglisë, Manchester City do ta hap akademinë në Shqipëri Akademia e Manchester City do të jetë edhe në Shqipëri. Ky është raportimi i fundit i mediave, teksa Qeveria po përgatit marrëveshjen me klubin e njohur anglez. Kjo akademi futbolli do të jetë në qytetin e Durrësit. Rama do të niset drejt Anglisë sot dhe fokusi i vizitës do të jetë sporti. Nga ana tjetër,…