Edi Rama nesër viziton familjen e ish-presidentit Thaçi në Burojë 

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, bashkë me disa ministra të qeverisë së tij do t’i vizitoj nesër dy nga fabrikat e korporatës “Devolli”, eksportuesit më të madh kosovar.

Sipas agjendës së siguruar nga Klan Kosova, me delegacionin ku bëjnë pjesë, ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, ajo e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca, Mirela Kumbaro e Turizmit dhe Mjedisit, si edhe Elisa Spiropali, ministre për marrëdhëniet me parlamentin, Rama do të ndalet në orën 17:00 në Xërxë në fabrikën e miellit, “M&Sillosi” ku do të bisedojë me rreth 500 fermerë.

Ndërsa në 17:45, do ta vizitojë fabrikën e dyshekëve, “Comodita” në Gjakovë.

Kjo është hera e dytë që Rama vizion sektore të korporatës. Hera e parë ishte më 2014.

Pasi t’i kenë përfunduar këto vizita të dielën, ministrat e Ramës do të mësyjnë Prishtinën, ndërsa ai vet do të shkojë në Burojë, te familja e ish-presidentit Hashim Thaçi, të cilin e vizitoi ditë më parë edhe në qendrën e paraburgimit në Hagë.

Një ditë më pas, të hënën, në Prishtinë mbahet takimi i radhës i qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë.