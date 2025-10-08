Edi Rama në homazhe për gjyqtarin e vrarë Astrit Kalaja

Kanë nisur në Pallatin e Kongreseve në Tiranë homazhet për nderim të gjyqtarit Astrit Kalaja, që u vra më 6 tetor në sallën e gjyqit. I pranishëm ka qenë edhe kryeministri Edi Rama. Homazhe do të zhvillohen edhe në qytetin e tij të lindjes, Shkodër, ku për dy orë pritet të nderohet nga bashkëqytetarët shkodranë,…

08/10/2025 10:19

Kanë nisur në Pallatin e Kongreseve në Tiranë homazhet për nderim të gjyqtarit Astrit Kalaja, që u vra më 6 tetor në sallën e gjyqit.

I pranishëm ka qenë edhe kryeministri Edi Rama.

Homazhe do të zhvillohen edhe në qytetin e tij të lindjes, Shkodër, ku për dy orë pritet të nderohet nga bashkëqytetarët shkodranë, përpara se të përcillet për në banesën e fundit në varrezat e qytetit.

