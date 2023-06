Edi Rama i qartë: Pa lirimin e tre policëve, s’ka hapësirë për përparim

Duke komentuar një cicërim të Borrellit, Rama ka shkruar se tre policët e Kosovës, që u kidnapuan nga Serbia, duhet të lirohen.

“Pa tre djemtë që largohen shëndoshë e mirë nga Serbia, nuk ka hapësirë për të bërë asnjë centimetër përparim të vërtetë! Sapo të kthehen në shtëpi, nevojitet një veprim i ri i fortë i Francës dhe Gjermanisë për të ndaluar këtë spirale absurditeti! POR Gjëja e parë: Lironi 3 policët!”– shkroi Rama në Twitter.

Without the 3 guys leaving Serbia safe and sound there is no space to make any inch of real progress! Once they will be back home, a firm new action of France and Germany is needed to stop this spiral of absurdity!

BUT FIRST THING FIRST:

FREE THE 3 POLICEMEN! pic.twitter.com/a4i8ueeWCN

— Edi Rama (@ediramaal) June 22, 2023