Edi Rama i çon projektligj Kuvendit të Shqipërisë për Bordin e Paqes, kërkon miratim me procedurë urgjente

Këshilli i Ministrave i Shqipërisë ka vendosur të propozojë për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Shqipërisë projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në Kartën e Bordit të Paqes”, duke përdorur procedurën e përshpejtuar. Sipas vendimit të qeverisë, marrëveshja do të ratifikohet me përfaqësimin e Kryeministrit Edi Rama. Sipas tekstit…

Lajme

21/01/2026 23:56

Këshilli i Ministrave i Shqipërisë ka vendosur të propozojë për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Shqipërisë projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në Kartën e Bordit të Paqes”, duke përdorur procedurën e përshpejtuar.

Sipas vendimit të qeverisë, marrëveshja do të ratifikohet me përfaqësimin e Kryeministrit Edi Rama.

Sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij.

Ky hap formalizon pjesëmarrjen e Shqipërisë në Bordin e Paqes, duke forcuar angazhimin e vendit në promovimin e stabilitetit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.

Rama ka pranuar ftesën e Presidentit të SHBA, Donald Trump për të qenë anëtar themelues i Bordit të Paqes për Gazën, por thotë se ftesa më parë do i kalojë parlamentit të Shqipërise për miratim.

Lajme të fundit

Pala serbe njofton për raund të ri të...

Hazir Haziri arrin në Kosovë, pas lirimit nga burgu në Serbi

Skandaloze: Spalleti e godet me shuplak futbollistin e Juventusit

Haziri: Ibrahim Rugova e Ramiz Alia kishin marrëveshje...