Edi Rama i çon projektligj Kuvendit të Shqipërisë për Bordin e Paqes, kërkon miratim me procedurë urgjente
Këshilli i Ministrave i Shqipërisë ka vendosur të propozojë për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Shqipërisë projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në Kartën e Bordit të Paqes”, duke përdorur procedurën e përshpejtuar.
Sipas vendimit të qeverisë, marrëveshja do të ratifikohet me përfaqësimin e Kryeministrit Edi Rama.
Sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij.
Ky hap formalizon pjesëmarrjen e Shqipërisë në Bordin e Paqes, duke forcuar angazhimin e vendit në promovimin e stabilitetit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.
Rama ka pranuar ftesën e Presidentit të SHBA, Donald Trump për të qenë anëtar themelues i Bordit të Paqes për Gazën, por thotë se ftesa më parë do i kalojë parlamentit të Shqipërise për miratim.