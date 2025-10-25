Edi Rama i bindur se Shqipëria do bëhet anëtare e BE-së më 2030

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, po merr pjesë në sesionin e liderëve të Berlin Global Dialogue. Gjatë një interviste në Berlin, Rama u shpreh i bindur se Shqipëria do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian në vitin 2030. “Është një objektiv që nuk është i bazuar në dëshirë, është i bazuar në fakte”, u shpreh…

Lajme

25/10/2025 10:41

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, po merr pjesë në sesionin e liderëve të Berlin Global Dialogue.

Gjatë një interviste në Berlin, Rama u shpreh i bindur se Shqipëria do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian në vitin 2030.

“Është një objektiv që nuk është i bazuar në dëshirë, është i bazuar në fakte”, u shpreh ndër të tjera Rama.

Ndryshe, gjatë ditës së premte, prezente në këtë sesion ishte edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila tha se Kosova është një partnere strategjike e BE-së.

Artikuj të ngjashëm

October 25, 2025

Kurti nuk e flet asnjë fjalë se a i ka numrat për formimin e Qeverisë

October 25, 2025

Djali nga Mitrovica rrahu nënën vazhdimisht, ajo e denoncon në polici

October 25, 2025

Kjo është mërgimtarja nga Kosova që humbi jetën në një aksident...

October 25, 2025

Ndalohen dy shtetas të Serbisë në Kamenicë, hynë ilegalisht në Kosovë

Lajme të fundit

Kurti nuk e flet asnjë fjalë se a i ka numrat për formimin e Qeverisë

Djali nga Mitrovica rrahu nënën vazhdimisht, ajo e denoncon në polici

Kjo është mërgimtarja nga Kosova që humbi jetën...

Ndalohen dy shtetas të Serbisë në Kamenicë, hynë ilegalisht në Kosovë