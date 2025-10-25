Edi Rama i bindur se Shqipëria do bëhet anëtare e BE-së më 2030
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, po merr pjesë në sesionin e liderëve të Berlin Global Dialogue.
Gjatë një interviste në Berlin, Rama u shpreh i bindur se Shqipëria do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian në vitin 2030.
“Është një objektiv që nuk është i bazuar në dëshirë, është i bazuar në fakte”, u shpreh ndër të tjera Rama.
Ndryshe, gjatë ditës së premte, prezente në këtë sesion ishte edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila tha se Kosova është një partnere strategjike e BE-së.