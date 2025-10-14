Edi Rama e nis ditën me fitoren historike të Kosovës në Suedi

Edi Rama e nis ditën me fitoren historike të Kosovës në Suedi

14/10/2025 08:30

Kombëtarja e Kosovës, mbrëmë e arriti një fitore historike në Goteburg kundër Suedisë me rezultat 0:1.

Golin e vetëm të ndeshjes e realizoi sulmuesi i Hoffenheimit, Fisnik Asllani.

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, e ka nisur ditën pikërisht me pamje nga stadiumi “Strawberry Arena”, aty ku tifozët shpalosën një flamur gjigant “Kuq e zi”.

Rama iu gëzua fort fitores së “Dardanëve”.

“MIRËMËNGJES dhe me flamurin gjigand që i priu mbrëmë fitores historike të Kosovës në fushën e Suedisë, ju uroj një ditë të mbarë”, ka shkruar Rama.

