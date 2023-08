Edi Rama dekoron Fatos Nanon

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka urdhëruar dhënien e medaljes “Kordoni i Madh me Yll i Mirënjohjes Publike” për ish kryeministrin Fatos Nano.

Mirënjohja është ndarë me motivacionin për kontributin e shquar në ndërtimin e shtetit kushtetues e demokratik në Shqipëri.

Gjithashtu, aty përmendet fryma liberale në udhëheqje dhe toleranca shembullore në momente tejet të vështira të jetës politike kombëtare.

“Në këto orë të vështira të luftës për jetën, lideri historik i Partisë Socialiste dhe njeriu që vuajtjen e padrejtë të heqjes së lirisë e ktheu në burimin e një fryme liberale në udhëheqje, në një kohë kur Shqipëria përballej me shëmtinë e egër të një konflikti politik të nxitur nga shpirti i hakmarrjes, padijes, errësirës dhe me egërsinë e pakufishme të një kapërcimi të madh historik, nga izolimi i tejskajshëm komunist drejt demokracisë si sprovë e tejmundimshme, në një tokë të djegur prej zjarrit e hekurit të perandorive e regjimeve që pasuan njëri-tjetrin qysh prej pavarësimit të Shqipërisë, ku nuk u rrit dot kurrë shtati institucional i shtetit e ku liria e ardhur me furinë e zemëratës popullore solli bashkë me dritën e së ardhmes edhe plagët e tmerrshme të shkatërrimit të shumëçkaje në emër të luftës për demokraci, meriton sot lutjet tona dhe mirënjohjen tonë për gjithçka të mirë mundi t‘i japë vendit dhe shoqërisë në rolet e rënda që pati gjatë karrierës së tij me të përpjeta e të tatëpjeta të mundimshme”, ka shkruar Rama.

Ish-kryeministri i Shqipërisë dhe ish-lideri Partisë Socialiste, Fatos Nano, po përballet me komplikime shëndetësore dhe si pasojë është shtruar në spital.

Është raportuar se 70 vjeçari ka pasur vështirësi me frymarrjen.

Fatos Nano i cili është kryetari i parë i PS-së, ka shërbyer kryeministër i Shqipërisë në periudhat 1991, 1997-1998 si dhe më 2002-2005.