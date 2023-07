Edi Rama bën rrokadën në Qeveri: Shkarkon Bledi Çuçin si ministër i Brendshëm, e zëvendëson me Taulant Ballën Kryeministri Edi Rama ka shkarkuar nga detyra si ministër i Brendshëm Bledi Çuçin dhe Taulant Balla do të jetë emri që do e zëvendësojë. Me anë të një postimi në Tëitter, Rama njofton se propozimet do ia dorëzojë Presidentit ditën e hënë. Kryeministri falenderon Çuçin për punën korrekte dhe uron që Balla të vijojë përpjekjen…