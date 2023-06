Edhe zyrtarisht: Bellingham është futbollist i Real Madridit Klubi i Borussia Dortmundit përmes një komunikate e ka bërë zyrtare transferimin e Jude Bellingham te Real Madridi. Real Madridi ka arritur marrëveshje të plotë për të nënshkruar me Jude Bellingham nga Borussia Dortmundi. Gjiganti spanjoll do të paguajë plot 100 milionë euro të sigurta për Bellingham, ndërsa 20 milionë euro të tjera do të…