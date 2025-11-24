Edhe Vushtrria pa fonde – shkyçet ndriçimi publik, reagon Ferit Idrizi

24/11/2025 20:50

Kryetari i komunës së Vushtrrisë, Ferit Idrizi përmes një postimi në Facebook ka reaguar në lidhje me shkyçjen e ndriçimi publik,  si pasojë e mungesës së mjeteve.

Ai tha se po ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme për normalizimin e gjendjes, ku siç u shpreh, për këtë arsye është thirrur seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal.

“Ditëve të fundit jemi përballur me shkyçje të ndriçimit publik nga ana e KEDS-it, si pasojë e mungesës së mjeteve për pagesën e faturave të energjisë. Kjo situatë ka ardhur si rezultat i përmbarimit të mjeteve të Komunës për përmbushjen e Kontratës Kolektive, ku vetëm për vitin 2025, Komunës së Vushtrrisë i janë marrë mbi 3.5 milion euro, ose mbi 50% të buxhetit vjetor për investime kapitale”.

“Ne jemi duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për normalizimin e gjendjes. Për këtë arsye kemi thirrur edhe seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal, me qëllim të miratimit të tejkalimit të të hyrave vetanake, në mënyrë që një pjesë e tyre të destinohet për pagesën e faturave të energjisë së ndriçimit publik”, ka shkruar Idrizi.

