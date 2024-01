Edhe Szunyog bënë homazhe te varri i Rugovës – Do të mbahet mend gjithmonë si njeri i përkushtuar ndaj paqes Shefi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Szunyog, ka bërë homazhe te varri i ish-presidentit Ibrahim Rugova në 18-vjetorin e ndarjes nga jeta. Szunyog theksoi se Rugova do të mbahet mend si njeri i përkushtuar ndaj paqes, njofton Klankosova.tv. “Rugova do të mbahet mend gjithmonë për rolin e tij në historinë moderne të Kosovës dhe…