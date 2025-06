Edhe Sunny Hill i bashkohet trendit viral: Landon nuk është i mirëseardhur në festival

Në ditët e fundit, rrjetet sociale janë përfshirë nga një valë reagimesh ndaj YouTuber-it dhe sipërmarrësit Landon Nickerson, pas akuzave tronditëse për tradhti ndaj partneres së tij shtatzënë, influencueses së njohur Wizard Liz.

Pas publikimit të lajmit, përdoruesit në TikTok dhe platforma të tjera nisën një trend viral me mesazhin “Landon nuk është i mirëpritur”, duke e përjashtuar publikisht atë nga hapësira të ndryshme – që nga restorantet e deri te shërbimet e udhëtimeve luksoze. Ky reagim kolektiv, që përforcon mbështetjen për Liz dhe dënimin e sjelljes së Landon-it, është kthyer në një simbol të fuqisë së opinionit publik në epokën dixhitale.

Çfarë ndodhi mes The Wizard Liz dhe Landon Nickerson?

Në fund të majit 2025, The Wizard Liz zbuloi në Instagram se Landon e kishte tradhtuar ndërsa ajo ishte katër muajsh shtatzënë.

Ajo deklaroi se ai kishte krijuar një llogari sekrete në Snapchat për të komunikuar me një grua tjetër, e cila më pas kontaktoi një nga mikeshat e Liz-it dhe ndau prova të bisedave.

Kjo ndodhi vetëm disa ditë pasi çifti kishte kaluar kohë së bashku në Londër, ku Landon i kishte shprehur dashurinë dhe i kishte dhuruar një libër të shkruar për të.

Liz gjithashtu zbuloi se, pavarësisht se e kishin shpallur publikisht fejesën në shtator 2024, ata ishin martuar në fshehtësi. Megjithatë, Landon e përshkroi martesën si “jo ligjërisht të vlefshme”, duke shkaktuar kritika të shumta.

Ky trend filloi në fund të majit 2025, pasi Liz zbuloi se Nickerson kishte përdorur një llogari sekrete në Snapchat për të komunikuar me një tjetër grua, ndërsa ajo ishte katër muajsh shtatzënë. Reagimi i publikut ishte i menjëhershëm dhe i fuqishëm, duke çuar në krijimin e një trendi në TikTok me emrin "Landon is not allowed" (Landon nuk është i lejuar).

Disa nga shembujt më të spikatur të këtij trendi përfshijnë:

@fly_alliance, një kompani e fluturimeve private, postoi një video ku shfaqej ambienti i avionëve të tyre me mbishkrimin: “Landon nuk është i mirëpritur në avionët tanë”.

@chicknoutofficial, ndau një video ku tregohej përgatitja e ushqimit me mbishkrimin: “Landon nuk lejohet të hajë ushqimin tone”.

Edhe Sephora është bërë pjesë e trendit viral duke thënë se “Landon nuk është i mirëpritur” në dyqanet e saj.

Të njëjtën bëri edhe faqja zyrtare e Sunny Hill Festival. Ajo ka shpërndarë një postim ku shkruhej: “Guess who is not allowed at Sunny Hill Festival – Landon” (Gjeje kush nuk është i lejuar në Sunny Hill Festival – Landon”.

Ky reagim është bërë pjesë e trendit online që përjashton Landon nga vende dhe evente të ndryshme, pas thashethemeve për ndarjen e tij me Wizard Liz dhe akuzave për tradhti.

Ky trend është përhapur gjerësisht në rrjetet sociale, duke reflektuar mbështetjen e madhe për Wizard Liz dhe dënimin e veprimeve të Nickerson.