Edhe sot mot jashtëzakonisht i nxehtë, temperaturat maksimale arrijnë deri në 37°C

Sot parashikohet të mbajë mot me diell dhe jashtëzakonisht i nxehtë. Rrezik nga dehidrimi dhe goditja e nxehtësisë nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore. Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi prej 10-35 km/h, njofton MeteoKosova. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 15 deri në 19°C, ndërsa ato maksimale…

Lajme

09/08/2025 08:15

Sot parashikohet të mbajë mot me diell dhe jashtëzakonisht i nxehtë.

Rrezik nga dehidrimi dhe goditja e nxehtësisë nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore.

Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi prej 10-35 km/h, njofton MeteoKosova.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 15 deri në 19°C, ndërsa ato maksimale prej 34 deri në 37°C.

