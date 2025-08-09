Edhe sot mot jashtëzakonisht i nxehtë, temperaturat maksimale arrijnë deri në 37°C
Sot parashikohet të mbajë mot me diell dhe jashtëzakonisht i nxehtë.
Rrezik nga dehidrimi dhe goditja e nxehtësisë nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore.
Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi prej 10-35 km/h, njofton MeteoKosova.
Temperaturat minimale do të lëvizin prej 15 deri në 19°C, ndërsa ato maksimale prej 34 deri në 37°C.