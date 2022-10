Edhe sot mot i mirë në Kosovë, këto pritet të jenë temperaturat Dita e parë e muajit tetor do të jetë me diell dhe vranësira të pjesshme, por që nuk përjashtohen që vende-vende te ketë reshje shiu ta karakterit lokal. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës parashikon që temperaturat minimale të lëvizin ndërmjet 7-10 gradë celsius. Ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 20-26 gradë celsius. Do të…