Edhe pse gjykimi ka përfunduar, Specialja ia vazhdon paraburgimin Veselit
‘‘Thaçi dhe të tjerët: Vazhdohet paraburgimi për Veselin (mars 2026)
Në vendimin e fundit të rishikimit të paraburgimit të datës 16 mars, Trupi Gjykues në çështjen Thaçi dhe të tjerët urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Kadri Veselit. Trupi Gjykues konstatoi se vazhdojnë të ekzistojnë rreziqet që i akuzuari mund ta pengojë ecurinë e procesit ose të kryejë krime të tjera’’, thuhet në njoftim.