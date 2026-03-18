Edhe pse gjykimi ka përfunduar, Specialja ia vazhdon paraburgimin Veselit

18/03/2026 18:21

Gjykata Speciale ia ka vazhduar paraburgimin Kadri Veselit.

‘‘Thaçi dhe të tjerët: Vazhdohet paraburgimi për Veselin (mars 2026)

Në vendimin e fundit të rishikimit të paraburgimit të datës 16 mars, Trupi Gjykues në çështjen Thaçi dhe të tjerët urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Kadri Veselit. Trupi Gjykues konstatoi se vazhdojnë të ekzistojnë rreziqet që i akuzuari mund ta pengojë ecurinë e procesit ose të kryejë krime të tjera’’, thuhet në njoftim.

