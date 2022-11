​Edhe Prishtina me agjendë për festën e 28 Nëntorit Komuna e Prishtinës ka paraparë disa aktivitete në shënim të 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Në prag të festës së flamurit, Drejtoria e Kulturës ka shpalosur agjendën e të gjitha aktiviteteve që do të organizohen për ditën e shënuar të 28 nëntorit. Në orën 11:00 pranë Fakultetit Filologjik do të bëhet përurimi i shtatores…