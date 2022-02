Edhe Portugallia mbyll hapësirën ajrore për linjat ajrore ruse

Kjo erdhi në përgjigje të pushtimit rus të Ukrainës.

Ministria e Punëve të Jashtme të Portugalisë ka njoftuar për mbylljen e hapësirës ajrore përmes një publikimi në Twitter.

Në këtë publikim u tha se ky vendim është marrë në bashkëpunim me partnerët evropianë dhe në përgjigje të agresionit rus kundër Ukrainës.

Vendi poashtu do të pajisë Ukrainën me pajisje ushtarake si: Jelek, helmeta, syze për shikim natën, granata, municione të ndryshme, radio portative dhe pushka automatike G3.

Portugalia i është bashkuar një mori shtetesh që kanë njoftuar për mbylljen e hapësirave ajrore ndaj Rusisë, duke përfshirë këtu Gjermaninë, Italinë, Francën dhe

