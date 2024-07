Edhe PDK do të mbajë konferencë për media nesër Partia Demokratike e Kosovës me një komunikatë për media kanë njoftuar se nesër do të mbajnë konferencë për media. Ata nuk dhanë ndonjë arsyse se për çfarë bëhet fjalë, shkruan lajmi.net. Kjo konferencë do të mbahet në ambientet e partisë së tyre. Njoftimi i plotë: Partia Demokratike e Kosovës mban nesër (e enjte) Konferencë për…