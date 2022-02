Kanë mbetur vetëm edhe pak ditë deri në përfundimin e kampanjës ‘Pije me dashni’ nga brendi tashmë i njohur i lëngjeve Jaffa Champion.

Udhëtime dhe darka romantike po i presin të gjithë qiftet që dëshirojnë që këtë 14 Shkurt, apo ditën e të dashuruarve ta festojnë me super shpërblimet nga Jaffa Champion.

Përveç supër shpërblimeve, tek këndi ju mund të realizoni edhe fotografi me të dashurin apo të dashurën tuaj.

‘Pije me dashni’ do të zhvillohet deri me 14 Shkurt, në Albi Mall, kati i 3-të.

Eja na vizitoni dhe provoni fatin për super shpërblime!6