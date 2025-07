“Edhe njo, fryje” – Tre persona në Gjakovë akuzohen për tentim vrasje të rëndë dhe armëmbajtje pa leje, u dëgjuan edhe incizimet e tyre

Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj tre personave, S.T., E.B. dhe B.P., nën dyshimet për kryerjen e veprës penale “Vrasje e rëndë në tentativë” dhe “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Sipas aktakuzës, ngjarja ka ndodhur më 20 janar 2025, në rrugën “B.K.” në Gjakovë, ku të pandehurit, në bashkëveprim dhe me dashje, kanë tentuar të privojnë nga jeta dy persona, B.K. dhe I.K., si pasojë e një mosmarrëveshjeje të mëhershme mes të pandehurit S.T. dhe njërës prej viktimave, transmeton lajmi.net

Të pandehurit, të cilët sipas Prokurorisë kishin planifikuar ngjarjen për rreth dy javë, e kanë ndjekur lëvizjen e viktimave dhe ditën kritike janë afruar me automjet në drejtim të tyre. E.B. dyshohet se ka qëlluar disa herë me armë të tipit “TT” drejt automjetit të viktimave, ndërsa S.T. e ka ngadalësuar automjetin për t’i mundësuar të shtënat, dhe B.P. ka incizuar ngjarjen me telefon.

Gjatë sulmit, automjeti i viktimave është goditur nga plumbat, por fatmirësisht asnjë nga personat e sulmuar nuk ka pësuar lëndime trupore.

Prokuroria ka theksuar se veprimet ishin të koordinuara mirë dhe janë shoqëruar me komunikime nxitëse mes të pandehurve gjatë aktit, si “edhe njo, edhe njo, fryje”, të dëgjuara në incizim.

Përveç tentimit për vrasje të rëndë, secili nga të pandehurit është i akuzuar edhe për veprën penale të armëmbajtjes pa leje, sipas nenit 366 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Prokurori i çështjes ka kërkuar nga gjykata që të akuzuarit të shpallen fajtorë dhe të dënohen në përputhje me ligjin./lajmi.net/