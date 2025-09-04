Edhe nga një muaj paraburgim ndaj Nexhmi Krasniqit dhe tre tjerëve nën dyshimin për detyrim, armëmbajtje pa leje dhe shmangie tatimi
Gjykata Themelore në Prizren ua ka vazhduar masën e paraburgimit edhe për nga një muaj ish-drejtorit të Policisë në Prizren, Nexhmi Krasniqi- aktualisht drejtor rajonal i kufirit perëndimor, që përfshin rajonet e Gjakovës, Pejës dhe Prizrenit, si dhe ndaj Xhevat Sallaukës, Ramadan Paçarizit dhe Liman Sallaukës. Kështu bëjnë të ditur burime të “Betimi për Drejtësi”…
Kështu bëjnë të ditur burime të “Betimi për Drejtësi” brenda Gjykatës në Prizren.
Fillimisht, Gjykata Themelore në Prizren, përmes vendimit të 6 gushtit 2025, kishte caktuar masën e paraburgimit ndaj katër të dyshuarve nën dyshimin për detyrim, armëmbajtje pa leje dhe shmangie nga tatimi.
Masën e paraburgimit më pas e la në fuqi edhe Gjykata e Apelit.