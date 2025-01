“Edhe në Kosovë”, pezullimi i ndihmave amerikane do të jehojë në gjithë botën Grupet humanitare, organizatat joqeveritare, sipërmarrësit, fermerët dhe qeveritë në të gjithë botën po përcjellin me shqetësim planet e Uashingtonit, pasi presidenti i sapobetuar amerikan, Donald Trump, e pezulloi ndihmën për vendet e huaja, në pritje të një vlerësimi nga administrata e tij. Në Kosovë, një përpunues i drurëve shpreson se Uashingtoni nuk do t’ia kthejë…