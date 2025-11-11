“Edhe motra, edhe vajza ime duhet të konkurrojnë diku” – Flet prokurori Tmava për lidhjet e familjarëve të tij me pushtetin

“Edhe motrat e mia, edhe vajza ime duhet të konkurrojnë diku”. Kështu ka thënë prokurori Sahit Tmava, i cili sot lëshoi urdhëresë për vazhdimin e numërimit të votave në Mitrovicë, pasi u pyet nga VOX Kosova nëse ka konflikt interesi në këtë rast, duke qenë se motra e tij, Remzije Tmava Tupella, ka qenë kandidate…

Lajme

11/11/2025 20:56

“Edhe motrat e mia, edhe vajza ime duhet të konkurrojnë diku”.

Kështu ka thënë prokurori Sahit Tmava, i cili sot lëshoi urdhëresë për vazhdimin e numërimit të votave në Mitrovicë, pasi u pyet nga VOX Kosova nëse ka konflikt interesi në këtë rast, duke qenë se motra e tij, Remzije Tmava Tupella, ka qenë kandidate për asambliste nga radhët e Vetëvendosjes në zgjedhjet lokale të 12 tetorit.

“Remzije Tmava është motra ime. Ka qenë kandidate për asambliste”, theksoi ai, duke mos pranuar më të flasë nëse e konsideron si konflikt interesi faktin që është caktuar prokuror i rastit.

Tmava u pyet edhe për raportimet e gazetarit Adil Behramaj, i cili publikoi një dokument, përmes të cilit pretendonte që vajza e prokurorit, Aida Tmava Shabani, ishte punësuar në Ministri të Bujqësisë gjatë kohës sa Faton Peci ka qenë në krye të këtij dikasteri, i cili ishte kandidat i VV-së për Kryetar të Mitrovicës.

Por, ai e mohoi se vajza e tij është punësuar në ministrinë që drejtohet Peci, kandidat i VV-së për Kryetar të Mitrovicës.

“S’është e vërtetë që është punësuar. Aida Tmava Shabani është vajza ime. Ka konkurruar në Ministrinë e Drejtësisë, por nuk u pranua. Ka bërë ankesë, dhe ankesa ende nuk është shqyrtuar. Nuk është pranuar. Po të garantoj që s’u pranu. E ka bërë ankesën, por ende nuk është shqyrtuar”, tha Tmava.

Më pas, Prokurori refuzoi që të vazhdonte bisedën me VOX-in, pasi konsideroi që i dha të gjitha përgjigjet.

“A t’i dhashë këto informata deri tani? Edhe është e mbyllur tani, a është apo s’është, mundesh ta vërtetosh edhe vetë”, ka thënë Tmava, ndërkohë që, i nervozuar, e ka mbyllur telefonin.

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

November 11, 2025

Forca të shumta policore në Mitrovicë gjatë procesit të rinumërimit të...

Lajme të fundit

Forca të shumta policore në Mitrovicë gjatë procesit...

Bajrami: U befasova që Kurti nuk është në...

Policia po e kërkon këtë person të dyshuar për vjedhje

Behrami: Në 15 klasë janë gjetur fletëvotime me numër serik të çrregullt