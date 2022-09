Edhe Man Utd interesohet për Bellingham – lojtari do të jetë prioritet i verës Edhe Manchester United është i interesuar për të nënshkruar me mesfushorin e Dortmundit, Jude Bellingham. Lojtari po i mahnitë të gjitha klubet e mëdha me paraqitjet e tij dhe për rrjedhojë as ofertat s’po mungojnë. Para “Djajve të Kuqë” në garë për lojtarin janë futur Real Madrid, Liverpool dhe Manchester City. Mbetet të shihet…