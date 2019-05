Edhe Kusari-Lila ia bën bajat Bërnabiqit nga malet: Deri t’i pranosh krimet, shijo pamjet veç në foto

Kusari-Lila ka thënë se Brnabiq asnjëherë nuk do ta kuptojë pse ‘jemi njerëz të maleve’. Deputetja thotë se vetëm kur Brnabiq t’i pranojë krimet ndaj shqiptarëve, ndoshta do të rastisë të vije e t’i shoh malet më të bukura në botë.

Ja reagimi i plotë:

Asnjëherë nuk do të arrijë #AnaBernabić të kuptoj pse “jemi njerzit e maleve” të Kosovës 🇽🇰🇦🇱

Arsyeja është, kemi malet më të bukura në Botë #AlpetShqiptare

Kur #Brnabić ta hap kokën e ta pranon krimin që shteti i saj e ka bërë në këta “njerëz të maleve”, ndoshta edhe i rastis me ardhë me i pa dhe me kërku falje për krimet e bëra.

Deri atëherë, veq në foto që po ja përcjellim ti shijon pak.

Me krenari, #VajzaEMalësisë