Edhe Kurti nesër e pret në takim Von der Leyen Edhe kryeministri Albin Kurti nesër do ta presë në takim presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Takimi do të fillojë nga ora 14:40, mediat do të lejohen të marrin pamje. Von der Leyen do të takohet edhe me presidenten Vjosa Osmani, me të cilën do të mbajë konferencë për media.