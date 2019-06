Edhe kjo ndodhi: Në Arabinë Saudite do të hapet një lokal nate

Mirëpo, bëhet e ditur se në përputhje me ligjet islame që zbatohen në Arabinë Saudite, në këto klube të natës nuk do të shërbehen pije alkoolike.

Serge Trad, menaxheri i marrëdhënieve me publikun nga “Addmind Hospitality”, tha se klubi White Saudi Arabia (Arabia Saudite e bardhë) do të hapet për një muaj, duke filluar me një performansë nga artisti amerikan Ne-Yo. Trad sqaron se kodi i veshjes do të jetë “smart casual”, që nënkupton se gratë nuk do ta kenë patjetër të veshin rrobat e detyrueshme në shtet.

Ngjarja do të organizohet në bregdetin e qytetit Xheda, ku plazhet private nuk zbatojnë kodet e rrepta të veshjes.

Trad thotë se llogaria në Instagram e klubit të ri të natës mblodhi 11.000 ndjekës por shpejt u mbyll pasi u denoncua nga kritikët.