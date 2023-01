Edhe javën e ardhshme priten reshjet bore, këto do jenë temperaturat Java e ardhshme parashihet të jetë me mot kryesisht te vranët, por nuk do të mungojnë edhe intervalet e shkurta me diell. Nuk parashihen reshje të intensitetit të lartë por vetëm riga dhe fjolla të dobëta bore. Temperaturat minimale gjatë këtyre pesë ditëve të parashikimit do të lëvizin ndërmjet – 4 deri 8 gradë Celsius.…