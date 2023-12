‘’Edhe gruan ma marrin shokët’’ – I moshuari ia thotë gazetares fjalët që as ajo vet s’i priste Një qytetar nga Prishtina ka hedhur kritika ndaj kryeministrit të vendit, Albin Kurti. Sipas tij, Kurti pushtetin e ka marrë me dallavere. Madje ai ka thënë se as presidentja e vendit, Vjosa Osmani nuk është për politikë. Ai thotë se falë Gjermanisë dhe Zvicrës e ka jetën të cilën e jeton tashmë. Madje në…