Edhe Gabriel Escobar pjesë e takimit Kurti-Vuçiq në Bruksel, Amerika përsërit: Të bëhet Asociacioni Sot në Bruksel do të takohen kryeministrit i Kosovës, Albin Kurti, me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, me ndërmjetësimin e emisarit evropian, Miroslav Lajcak. Mirëpo, në takim do të jetë present edhe zëvendësndihmës sekretari i shtetit amerikan Gabriel Escobar, i cili është edhe i dërguar i posaçëm i SHBA për Ballkanin Perëndimor, shkruan lajmi.net. Prezencën…