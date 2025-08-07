Edhe Fatmir Limaj i bashkohet protestës së veteranëve

Tashmë po pritet që të fillojë protesta e thirrur me moton “kundër padrejtësive” në Hagë. Kësaj proteste i është bashkuar edhe kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj. Protesta është duke u zhvilluar në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.

Lajme

07/08/2025 16:45

