Edhe ekipet kundërshtare festojnë për Bad News Eagles

Bad News Eagles ka fituar me rezultatin 2-0, për tu kualifikuar në Major, shkruan Lajmi.net

Kjo fitore e jona i ka dhuruar ekipit anglez, ITB një vend në Legends Stage të Majorit, pasi ata ishin kualifikujar paraprakisht në Challenger.

Triumfi ynë normalisht se i ka gëzuar edhe ata, ku shihet se janë mjaft të lumtur si për fitoren tonë, ashtu edhe për kualifikimin e tyre.

Ja momenti epik kur ata gëzohen për triumfin e shqipeve tona:

The moment that @ITBesports saw @_badnewseagles beat faze 2

Meaning they are LEGENDS! pic.twitter.com/Y6AhDMar6T

— CodyCasts (@CodyCasts) April 8, 2023