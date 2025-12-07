“Edhe? Dihet, ?!” Artan Behrami vazhdon me sloganin e Hashim Thaçit
Kandidati i PDK-së për deputet, Artan Behrami ka postuar një fotografi, me të cilin ka konfirmuar rikandidimin e tij për deputet të Kuvendit të Kosovës.
“Bashkë për Kosovën! Bashkë për Fitore! Bashkë për Bedri Hamzën Kryeministër”, ka shkruar ai në profilin e tij në Facebook.
Behrami që në zgjedhjet e fundit kishte bërë një fushatë atraktive ka mbajtur sloganin e ish-kryeministrit, Hashim Thaçi.
“Edhe? Dihet, a?!”, ka shkruar Behrami!
Ky është postimi i plotë i Artan Behramit: