“Edhe? Dihet, ?!” Artan Behrami vazhdon me sloganin e Hashim Thaçit

07/12/2025 21:23

Kandidati i PDK-së për deputet, Artan Behrami ka postuar një fotografi, me të cilin ka konfirmuar rikandidimin e tij për deputet të Kuvendit të Kosovës.

“Bashkë për Kosovën! Bashkë për Fitore! Bashkë për Bedri Hamzën Kryeministër”, ka shkruar ai në profilin e tij në Facebook.

Behrami që në zgjedhjet e fundit kishte bërë një fushatë atraktive ka mbajtur sloganin e ish-kryeministrit, Hashim Thaçi.

“Edhe? Dihet, a?!”, ka shkruar Behrami!

Ky është postimi i plotë i Artan Behramit:

