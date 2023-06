Edhe Allegri tundohet nga një ofertë ‘e majme’ nga Arabia Saudite

Massimiliano Allegri tundohet të kalojë Juventusin për Al Hilal pasi mori një ofertë fitimprurëse në një takim të fundit, sugjeron Rai Sport.

Nuk ishte një sezon i lehtë për 55-vjeçarin apo bardhezinjtë këtë vit, me çështjet jashtë fushës që hodhën një hije të errët në të gjithë fushatën, duke kulmuar me zbritjen e tyre prej 10 pikësh në javët e fundit të sezonit. një vendim që i nxori ata nga gara për një përfundim në top katërshe.

Një person që shpesh është vënë në dukje si figurë e fajit është Allegri, me shumë njerëz që besojnë se taktikat e tij konservatore kanë zbehur aftësitë e yjeve si Dusan Vlahovic dhe Federico Chiesa.

Siç raportohet nga ‘Rai Sport’, Allegri u takua me përfaqësues nga Al Hilal në Monte Carlo në ditët e fundit, ku ata i ofruan atij një kontratë trevjeçare me vlerë 30 milionë euro në total, me një bonus nënshkrimi prej 10 milionë euro.

Në fillim të këtij muaji, raportet nga media të shumta si ‘La Gazzetta dello Sport’ pohuan se ai kishte refuzuar një ofertë të mëparshme nga Al Hilal për të ecur përpara me Juventusin./Lajmi.net/