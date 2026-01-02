Edhe 5 komuna përmbyllin numërimin e votave të kandidatëve për deputetë
Edhe 5 komuna të tjera kanë përfunduar mbrëmjen e së premtes procesin e verifikimit të rezultateve të subjekteve politike nga formularë e plotësuar në vendvotime dhe numërimi i votave të kandidatëve për deputetë. Bëhet fjalë për komunat Pejë, Prizren, Podujevë, Gjilan dhe Ferizaj, të cilat kanë përfunduar këto aktivitete deri në orën 21 të së…
Lajme
Edhe 5 komuna të tjera kanë përfunduar mbrëmjen e së premtes procesin e verifikimit të rezultateve të subjekteve politike nga formularë e plotësuar në vendvotime dhe numërimi i votave të kandidatëve për deputetë.
Bëhet fjalë për komunat Pejë, Prizren, Podujevë, Gjilan dhe Ferizaj, të cilat kanë përfunduar këto aktivitete deri në orën 21 të së premtes.
Lajmi është konfirmuar nga Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi.
Elezi ka thënë se “në QKN e Prishtinës, verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularë e plotësuar në vendvotime dhe numërimi i votave të kandidatëve për deputetë do të vazhdojë në pjesën e parë të ditës së shtunë”.
Sipas tij, deri më tani (e premte, 2 janar 2026, ora 21:00), janë procesuar në platformën e rezultateve 5,504 nga 5,557 vendvotime apo rreth 98% e vendvotimeve.
Në përgjithësi, procesi në QKN, nga 29 dhjetor 2025 deri më 2 janar 2026, është përmbyllur në 37 komuna, përfshirë: Mamushë, Shtërpcë, Junik, Hani i Elezit, Kllokot, Partesh, Mitrovicë e Veriut, Novobërdë, Zveçan, Viti, Zubin Potok, Ranillug, Dragash, Istog, Obiliq, Gllogoc, Deçan, Shtime, Klinë, Kamenicë, Fushë Kosovë, Leposaviq, Graçanicë, Vushtrri, Rahovec, Skënderaj, Kaçanik, Mitrovicë e Jugut, Gjakovë, Malishevë, Lipjan, Suharekë, Pejë, Prizren, Podujevë, Gjilan dhe Ferizaj.
Në anën tjetër, Elezi tregoi se në QNR është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve nga votimi jashtë Kosovës, përkatësisht nga 29 përfaqësitë diplomatike.
“Deri më tani (e premte, 2 janar 2026, ora 21:00) janë numëruar 21 nga 40 vendvotimet e përfaqësitë diplomatike”, tha ai.
Më 27 dhjetor 2025, votimi u zhvillua në 29 përfaqësi diplomatike, në 18 shtete të ndryshme. Nga 19,187 shtetas të regjistruar, kanë votuar 16,165, apo 84.24%. Këto fletëvotime janë në proces numërimi.