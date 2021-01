Edhe 166 specializantë të ri do të nisin shkollimin specialistik

Ai me këtë rast ka bërë të ditur se edhe 166 specializantë të rinj do të nisin shkollimin specialistik më 1 shkurt, me financim të Ministrisë së Shëndetësisë.

Zemaj ka kërkuar që ata të kryejnë me ndershmëri detyrat e tyre ndaj qytetarëve dhe pacientëve.

“Nga marrja e mandatit, e zbatova zotimin tim se asnjë mjek nuk do të jetë pa punë në Kosovë. I pranuam të gjithë aplikantët për specializim dhe konkursi për specializmet do të vazhdojë edhe këtë vit. Mos e harroni betimin e Hipokratit dhe me ndershmëri t’i shërbeni qytetarit të Kosovës dhe çdo pacienti që ka nevojë për ju. Sukses, ju priftë e mbara”, ka uruar ministri Zemaj.