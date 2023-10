“Edhe 1 mijë Adem Jasharë po të ishin, Kosova do ishte territor i Serbisë” – gazetari shqiptar skandalizon me deklaratën e fundit Gazetari nga Shqipëri, Albi Xhunga sot vëri në mëdyshje gjakun e të rënëve për liri, për të cilin tha se nuk ishte çlirimi, madje duke shtuar se “edhe 1 mijë Adem Jasharë po të ishin, Kosova do të ishte territor i Serbisë”. Sipas tij pavarësia e Kosovës nuk është falë trimërisë heroike të UÇK-së, por…