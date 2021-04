Manchester City ka mundur me rezultat 2-1 skuadrën e drejtuar nga Mauricio Pochettino në gjysëmfinale, raporton lajmi.net.

Në këtë ndeshje, Ederson (31) pati më shumë prekje të topit sesa Mbappe (30) gjatë tërë ndeshjes, ka thënë ESPN.

Man City u këndell në pjesën e dytë, pasi po vuante shumë në të parën kur edhe u gjenden në disavantazh./Lajmi.net/

Ederson (31) had more touches than Kylian Mbappé (30) today 😳😳😳 pic.twitter.com/kZXK9e0KjE

